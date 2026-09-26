Брюссель призывает страны сообщества рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена профильным министрам ЕС.

По словам Йоргенсена, Евросоюз столкнулся с кризисом цен, связанным с перебоями в поставках энергоресурсов.

Он призвал страны ЕС усилить подготовку к предстоящей зиме, а также рассмотреть возможность сохранения или введения мер для обеспечения заполнения газовых хранилищ и сокращения спроса на газ и электроэнергию столько, сколько потребуется.

При этом еврокомиссар заявил, что сейчас ЕС лучше подготовлен к энергетическим трудностям, чем зимой 2021 года.