В России могут изменить условия пребывания в стране отдельных категорий водителей из СНГ, в том числе из Армении, в случае вступления республик в ЕС.

МВД России предложило прекратить преференции по увеличенному до 180 дней сроку временного пребывания в РФ для профессиональных водителей из СНГ и Грузии, если страны примут решение вступить в Евросоюз. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В апреле этого года премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил срок временного пребывания граждан из СНГ и Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, которые прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы, с 90 дней до 180 дней.

«В случае принятия в установленном порядке государствами-участниками СНГ, а также Грузией решений о вступлении в Евросоюз проектом постановления предлагается прекратить в отношении граждан обозначенных государств действие положений пункта 1 постановления правительства РФ от 27 апреля 2026 года № 467 «О увеличении срока временного пребывания на территории РФ отдельной категории иностранных граждан», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Если проект постановления будет принят, то дальнобойщики из указанных стран смогут пребывать в России по старым правилам – 90 суток в год.