В портфеле Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в Азербайджане в настоящее время находятся 15 проектов общей стоимостью $500 млн, заявил вице-президент по банковской деятельности ЧБТР Зия Алиев.

Выступая на панельной сессии второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, он отметил, что Средний коридор создает значительные возможности для экономического развития региона, однако для реализации его потенциала необходимы масштабные инвестиции.

По словам спикера, первоначальная оценка общего инвестиционного дефицита в секторе, связанном со Средним коридором, составляет порядка $30–35 млрд. Он подчеркнул, что для покрытия этого дефицита необходимо активное участие международных финансовых институтов и многосторонних банков развития.

«Их ресурсы являются ключевым инвестиционным ресурсом», — отметил Алиев.

Для привлечения международного финансирования проекты должны быть банкоориентированными, то есть финансово и коммерчески жизнеспособными. В частности, их коммерческая состоятельность должна подтверждаться независимыми квалифицированными консультантами, а проекты должны иметь понятную модель формирования доходов и подтвержденный спрос.

Говоря непосредственно об Азербайджане, спикер выделил две сильные стороны страны, которые повышают привлекательность крупных проектов для международных финансовых институтов. Первой он назвал устойчивое финансовое положение государства, значительный объем международных резервов и высокий инвестиционный рейтинг.

По словам Алиева, в необходимых случаях предоставление государством суверенных гарантий позволяет структурировать крупные инфраструктурные проекты таким образом, чтобы они могли получить финансирование международных финансовых институтов.

Вторым фактором он назвал проведенные в последние пять–шесть лет реформы государственных предприятий Азербайджана. В результате многие государственные компании стали более продуктивными, инновационными, прибыльными и прозрачными, что позволяет им разрабатывать и реализовывать проекты, привлекательные для международного финансирования.

Алиев также отметил, что высокий инвестиционный рейтинг дает Азербайджану дополнительные возможности для реализации проектов регионального значения.

«Это также позволяет Азербайджану стать региональным хабом в сфере энергетики, цифрового развития, транспорта и так далее», — заявил он.

Вице-президент ЧБТР сообщил, что банк уже одобрил ряд проектов в Азербайджане в сферах энергетики, транспорта, производства и горнодобывающей промышленности. Банк поддерживает интенсивные контакты с государственными структурами и государственными предприятиями страны и рассматривает дальнейшее участие в проектах. ЧБТР в марте 2026 года проводил в Баку переговоры с правительством и представителями бизнеса по вопросу расширения финансирования развития Азербайджана и усиления поддержки частного сектора.

Спикер отметил, что в дальнейшем банк рассчитывает увеличить экономический эффект своего присутствия в Азербайджане и внести вклад в развитие страны.