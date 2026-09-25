За последние годы система здравоохранения Азербайджана прошла заметную структурную перестройку. Это отражается и в статистике обеспеченности населения медицинскими кадрами и больничными койками.

Если сравнивать 2011 и 2025 годы, число врачей в расчёте на 10 тысяч жителей снизилось с 37 до 35. Однако после минимального значения в 2021 году (32 врача) показатель начал расти. В 2024 году он составлял 33 врача, а в 2025-м достиг 35 врачей на 10 тысяч населения.

По среднему медицинскому персоналу динамика менее благоприятная. В 2011 году на 10 тысяч жителей приходилось 67 работников среднего медперсонала. К 2016 году показатель снизился до 57, в 2021 году — до 55. В 2024-м он оставался на уровне 55, а в 2025 году немного вырос — до 56. Иными словами, за полтора десятилетия обеспеченность врачами сократилась примерно на 5%, а средним медицинским персоналом — примерно на 16%. При этом последние несколько лет показывают постепенное восстановление обоих показателей.

Меняется и фактическая численность специалистов. По данным Госкомстата, в 2010 году в стране насчитывалось 33 085 врачей, а в 2024 году — уже 35 233. То есть врачей стало больше, но рост их числа не полностью компенсировал увеличение населения, поэтому показатель на 10 тысяч жителей оказался ниже уровня начала рассматриваемого периода.

Ситуация со средним медицинским персоналом обратная. Его численность снизилась с 60 085 человек в 2010 году до 57 663 в 2024-м. Поэтому именно эта категория кадров демонстрирует более выраженное сокращение.

Отдельного внимания стоит и больничная инфраструктура. В 2011 году в Азербайджане приходилась 51 больничная койка на 10 тысяч жителей. В 2016 году — 47, в 2021-м — 44. К 2024 году показатель снизился до 37, а в 2025 году немного восстановился — до 39 коек на 10 тысяч населения.