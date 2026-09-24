Турецкий барражирующий боеприпас SİVRİSİNEK (Mosquito), разработанный BAYKAR, появился в расцветке армии Азербайджана. Об этом пишет военное издание DefenseMirror.

Система имеет дальность более 1000 км и может работать в составе роя. Благодаря искусственному интеллекту дроны обмениваются данными о целях и способны выполнять навигацию и обнаружение объектов даже при отсутствии или подавлении сигнала GNSS.

Во время испытаний в апреле 2026 года 10 дронов Mosquito сформировали рой и направились к заданным координатам совместно с БПЛА-камикадзе K2.

По оценке издания, такая дальность обеспечивает Азербайджану значительные возможности для действий на большой оперативной глубине в региональном масштабе.