25–26 сентября в Баку пройдет второй Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF). В столицу Азербайджана съедутся инвесторы, представители правительств, международных финансовых институтов и крупного бизнеса.

В этом году главной темой форума станет восстановление доверия в раздробленной мировой экономике и новая роль Южного Кавказа в глобальной системе связей. Азербайджан уже сменил акценты. Когда мировая экономика переживает глобальный стресс, сменяются привычные всем цепочки поставок на фоне роста геополитических рисков, компаниям стоит пересмотреть более стабильные территории для развития своего бизнеса, коим может стать Азербайджан. На этом фоне страна старается предложить инвесторам не только свой рынок, но и новую площадку в регионе. Именно поэтому одна из ключевых дискуссий будет посвящена превращению Азербайджана в привлекательный производственный центр.

Если раньше инвестиционную привлекательность Азербайджана во многом связывали с нефтью, газом и географическим положением, то теперь ставка делается на более сложную конструкцию. Акценты смещаются в сторону транспорта, логистики, новых технологий, искусственного интеллекта, агробизнеса, туризма недвижимости.

Отдельный блок инвестиционного форума будет посвящён Среднему коридору. Обсуждение пройдет в двух измерениях — стратегическом и прикладном. Участники рассмотрят развитие Транскаспийского маршрута, железнодорожной и портовой инфраструктуры, логистики и новых торговых связей между Центральной Азией, Азербайджаном и Китаем.

Но главным вопросом станет уже не сам транзит. Речь пойдёт о том, как превратить транспортный маршрут в полноценную экономическую цепочку. То есть развивать вдоль него производство, переработку, складскую инфраструктуру и другие виды деятельности с высокой добавленной стоимостью.

Особый интерес представляет состав министерской дискуссии. В ней примут участие представители Азербайджана, Турции, Узбекистана, Пакистана, Северной Македонии, Сирии и Таджикистана.

Первый AIIF состоялся в Баку в сентябре 2025 года. Тогда форум собрал более 1000 участников, а общий объем подписанных инвестиционных соглашений превысил $10 млрд. Более $7 млрд пришлись на ненефтяной сектор.

Как прокомментировал Minval экономист Рашад Гасанов, ожидания от грядущего форума очень велики.

По его словам, сегодня экономика Азербайджана — это необработанная сырьевая экономика. К сожалению, за прошедшие три десятилетия в основном ресурсы, в том числе нефтегазовая промышленность, энергетическая сфера прошли относительно более быстрый путь развития. Но в несырьевые сферы, как внешние, так внутренние источники, инвестиции оказались довольно незначительными. В большей степени нынешняя, основанная на потреблении экономика, ориентирована на услуги.

Экономист особо подчеркивает привлекательность страны для иностранных инвестиций из-за наличия низкого уровня конкуренции. Для входа на этот рынок путём либерализации каналов, полного совершенствования экономической модели, реализованной до сегодняшнего дня, и изменения фундаментальных правил игры, Азербайджан можно превратить в одну из привлекательных инвестиционных зон.

В этом контексте он рекомендует презентовать инвесторам возможности развития сельского хозяйства, туризма, и даже химическую промышленность, машиностроение, производство фармацевтической продукции. Гасанов указал, что в этой сфере страна покрывает 96% внутреннего спроса на лекарства за счёт импорта.

«Если добавить полностью разрушенную инфраструктуру и экономическую экосистему освобождённых от оккупации территорий, это означает, что Азербайджан во всех аспектах может быть привлекательным для иностранных инвестиций. И если Азербайджан сформирует привлекательную среду, пошлёт четкие сигналы (включая завтрашний форум) — о верховенстве права, о предотвращении вмешательств в бизнес или о мерах в направлении полной либерализации условий входа и выхода на рынок, об оптимизации транзакционных издержек бизнеса… Если по таким вопросам будут даны четкие сигналы, если рамки среднесрочной и долгосрочной инвестиционной политики правительства будут очищены от недостатков политик, реализованных в предыдущие 3 десятилетия, и будет предложен подход, полностью соответствующий новым вызовам, содержательный по добавленной стоимости, основанный на конкуренции, справедливый, опирающийся на верховенство права и избавления от коррупции, то, думаю, что Азербайджан за очень короткий срок в очень больших объёмах сможет привлечь крупные инвестиции», — отметил экономист.

Форум послужит привлечению большого объема зарубежного капитала в ненефтяной сектор, заявил Minval депутат Вугар Байрамов.

«Главная цель инвестиционного форума заключается в презентации потенциала Азербайджана и одновременно в привлечении большего количества инвестиций, особенно в ненефтяной сектор. Если учесть, что здесь активно участвуют и презентуют свои возможности не только государственные структуры, но бизнес-структуры и организации, это приведет к установлению прямых контактов и, соответственно, к подписанию меморандумов о сотрудничестве, а также инвестиционных проектов», — отметил парламентарий.

В свою очередь экономист Натиг Джафарли заявил, что определенные инвесторы приедут в Азербайджан, чтобы заключить договоры в области зеленой энергетики.

«Естественно, азербайджанское правительство определило приоритетные направления, куда больше всего привлекается или хотелось бы привлечь инвестиции. Ну если не брать традиционный энергетический сектор, где инвестиции сами стучатся к нам в дверь, то основное направление сейчас — это возобновляемая энергетика, куда с удовольствием вкладывают иностранные инвестиции и арабский бизнес, китайский бизнес, и западные страны проявляют интерес. Географическое положение Азербайджана, наличие большого количества солнечных дней и ветряной генерации на побережье Каспия позволяет быстро окупиться этим вложениям. Поэтому энергетический сектор, возобновляемая энергетика становится одним из приоритетов», — говорит собеседник.

Другое приоритетное направление для привлечения капитала — это туризм. Тоже есть потенциал, куда можно привлечь инвестиции как зарубежные, так и местные. Вдобавок накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Государственную программу по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в АР на 2027-2030 годы».

Джафарли уверен, что в ближайшее время Азербайджан сможет привлечь капитал в горнодобывающую отрасль. Сегодня одной из актуальных тем в мире является добыча редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, которые постоянно растут в цене. И естественно, что инвесторы, захотят вложиться именно в эти категории.

Депутат Милли Меджлиса Гёйданиз Гахраманов, говоря о перспективах инвестиций в туристическую отрасль Азербайджана, отметил, что туризм остается одним из приоритетных направлений государственной политики.

По его словам, важным сигналом для инвесторов стало утверждение в августе Государственной программы по развитию туризма на 2026–2030 годы. Документ предусматривает дальнейшее развитие отрасли, совершенствование туристической инфраструктуры и стимулирование проектов в регионах.

Гахраманов обратил внимание на масштаб инфраструктурных изменений в стране. В Карабахе за короткий период были построены три международных аэропорта. В целом в Азербайджане сейчас действует девять международных аэропортов.

Параллельно обновляется железнодорожная инфраструктура, расширяется сеть скоростных автомобильных дорог, строятся мосты и развивается транспортная инфраструктура в регионах. По мнению депутата, все это создает дополнительные условия для вложений в туристические проекты за пределами Баку.

«У нас есть хорошие возможности для летнего и зимнего туризма», — отметил Гахраманов, отдельно выделив горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг. По его словам, они пользуются спросом как у иностранных гостей, так и у местных жителей.

Еще одно направление — гостиничная инфраструктура. В Баку и регионах продолжают открываться новые отели, в том числе объекты международных брендов. Присутствие крупных гостиничных операторов, отметил депутат, также свидетельствует о привлекательности Азербайджана для международного бизнеса.

Гахраманов подчеркнул, что дальнейший рост туристического потока способен дать дополнительный импульс инвестициям и занятости. Чем больше будет приезжать туристов, тем выше будет потребность в новых объектах размещения, сервисах, транспортных услугах и других направлениях туристической экономики.

В этом контексте он назвал безопасность еще одним важным фактором привлекательности страны для туристов и инвесторов.

«Есть все возможности для того, чтобы туризм еще больше развивался», — сказал депутат.

Туризм занимает заметное место и в программе Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, который пройдет в Баку 25–26 сентября. В рамках форума отдельная дискуссия посвящена недвижимости, туризму и городскому развитию — от гостиничных и курортных проектов до создания новых туристических дестинаций.