Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о предстоящих трехсторонних переговорах в США по урегулированию российско-украинского конфликта. Комментарий чиновника опубликован в Telegram.

«Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», — заявил представитель Дмитриева.

16:33 Представители России, США и Украины проведут встречу в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

Накануне агентство сообщило, что на полях Генасамблеи ООН в Нью-Йорке пройдут переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Темой, как писал Reuters, должно стать урегулирование на Украине, экономическое сотрудничество России и США и другие вопросы, затронутые во время визита Уиткоффа и Кушнера в Москву в начале сентября.