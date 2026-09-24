Одной из крупнейших статей расходов бюджета Азербайджана на 2027 год станут расходы на дальнейшее укрепление обороны и национальной безопасности как основного и важного приоритетного направления расходов правительства.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов в Кабинете министров в ходе обсуждения «проектов государственного и сводного бюджетов на 2027 год, показателей сводного бюджета на последующие три года и прогнозов социально-экономического развития».

Премьер-министр сообщил, что в государственном бюджете на следующий год расходы на оборону и национальную безопасность составят 8,8 млрд манатов (21% расходов).