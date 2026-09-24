Россия уважает суверенное право Армении, однако Еревану необходимо определиться между участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и сближением с Евросоюзом, поскольку стандарты двух объединений в ряде сфер не совместимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва с уважением относится к суверенным решениям Армении, однако страна остается участницей интеграционного процесса ЕАЭС.

«Постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что одной из стран — членов ЕАЭС важно соблюдать правила, нормативы и принципы объединения.