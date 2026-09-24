Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что республика положит конец зависимости от единого источника поставок газа.

«Когда говорят «цена газа», почему-то все представляют только долларовую форму — мол, столько-то или столько-то. Но она в себе содержит и политическую цену. И эта политическая цена… Думаю, очевидно (и премьер-министр об этом говорил), что мы не готовы и больше не будем зависеть от одной трубы, одной, так сказать, иглы, чьего-то каприза или одной «кнопки давления». И мы намерены во всех отраслях экономики Республики Армения проводить процесс диверсификации», — заявил секретарь Совбеза Армении журналистам.

На вопрос журналистов, может ли российская сторона оказывать давление на Армению, используя эту тему газа, Симонян ответил:

«Республика Армения — независимая страна, которая формирует свою власть благодаря выбору своего народа. И у Армении нет конфликта, который мог бы быть использован для генерирования политических процессов внутри Республики Армения или для их направления в ту или иную сторону. Республика Армения будет защищать свой суверенитет. Кстати, и наши российские партнеры, постоянно выступая, говорят, что это ваше суверенное право на принятие решений, и мы его признаем».

Напомним, ранее армянская газета «Грапарак» писала, что Россия может прекратить поставки газа в Армению с 1 ноября, если Ереван не выполнит четыре политических требования Москвы.