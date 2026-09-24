Азербайджан соболезнует Казахстану в связи с гибелью военнослужащих на Каспии.

«Глубоко опечалены трагической гибелью военнослужащих в ходе военных учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана. Надеемся на благополучное спасение тех, кто по-прежнему числится пропавшим без вести, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему военнослужащему», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Казахстана генерал-лейтенанту Даурену Косанову.

В соболезновании говорится: