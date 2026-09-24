Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внедрении нового механизма финансирования государственных общеобразовательных учреждений.

Cогласно указу, начиная с 2026/2027 учебного года финансирование государственных общеобразовательных учреждений за счет средств госбюджета будет поэтапно осуществляться по принципу подушевого финансирования.

Для учреждений, финансируемых по этому принципу, к годовому объему расходов на обучение одного учащегося в зависимости от типа учреждения будут применяться повышающие коэффициенты для отдельных уровней общего образования.

Кабинету министров поручено в течение месяца утвердить размеры расходов на обучение одного учащегося, порядок финансирования таких учреждений из госбюджета и применения повышающих коэффициентов.