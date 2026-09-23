Продолжающееся не первый год сокращение нефтедобычи становится серьезным вызовом для азербайджанской экономики и отрицательно сказывается не только на макроэкономических показателях. За первые восемь месяцев 2026 года ВВП страны вырос лишь на 1,2%, несмотря на увеличение ненефтяного сектора на 5,4%. Хотя пока положение остаётся устойчивым, поскольку нефтегазовые доходы продолжают поступать, государство располагает значительными валютными резервами и сохраняет возможности для финансирования крупных проектов, всё же откладывать структурную перестройку экономики уже нельзя. Поэтому в сжатые сроки решено ускорить развитие горнодобывающей и металлургической промышленности, используя накопленные средства для создания новых источников экспорта и бюджетных поступлений.

Именно этому была посвящена состоявшаяся 22 сентября под председательством президента Ильхама Алиева встреча по подготовке Государственной программы развития отрасли на 2027–2030 годы. Причём её задача заключается не просто в расширении добычи полезных ископаемых, а в формировании полной производственной цепочки — от геологической разведки и добычи руды до её обогащения, переработки и выпуска более дорогой металлургической продукции.

Так, к 2030 году вклад отрасли в ВВП предполагается увеличить с 700 млн до 1,8 млрд манатов, а экспортный потенциал — с 1,3 млрд до 3,4 млрд манатов. Ожидается создание более пяти тысяч постоянных рабочих мест. Подсчитано, что для выполнения программы потребуется 5,3 млрд манатов, причём только 1,1 млрд должен поступить непосредственно из бюджета. Остальные средства планируется привлечь через государственные компании, банки и частных инвесторов.

Конечно, Азербайджан начинает не с нуля. В стране уже добывают золото, серебро и медь, действует алюминиевое производство, готовится восстановление добычи железной руды. В 2025 году было произведено около 2,97 тонны золота и 3,65 тонны серебра. Основными операторами отрасли являются государственная AzerGold, осваивающая месторождения в Дашкесане, Кяльбаджаре и Нахчыване, и британская Anglo Asian Mining, работающая в Гедабеке и Агдере.

Однако пока речь идёт преимущественно о добыче и первичной переработке сырья. Новая же программа должна перевести отрасль на следующий уровень, наладив выпуск более дорогой продукции внутри страны. Крупнейшим проектом в этом направлении станет разработка железорудных месторождений Дашкесана стоимостью около 1,95 млрд манатов. Она предусматривает производство концентрата, окатышей и до двух миллионов тонн горячебрикетированного железа в год. Центром этой промышленной цепочки должен стать Западный промышленный парк близ Гянджи.

По той же схеме будет развиваться алюминиевая промышленность. К 2030 году мощности электролизного производства планируется удвоить до 100 тыс. тонн, а выпуск алюминиевого проката увеличить с 20 тыс. до 50 тыс. тонн. Одновременно готовится освоение полиметаллического месторождения «Филизчай» в Балакенском районе, содержащего крупные ресурсы меди, цинка и свинца.

Основные перспективы развития отрасли связаны с Малым Кавказом, где сосредоточены месторождения золота, серебра, меди, железа, молибдена, кобальта и других металлов. Наиболее богатыми считаются Дашкесанский и Гедабекский рудные районы, а также Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван. После восстановления территориальной целостности Азербайджан вновь получил доступ к месторождениям Кяльбаджара, Агдере и Зангилана. Вместе с тем сведения о многих из них были получены ещё несколько десятилетий назад, поэтому масштабы запасов необходимо уточнить с помощью современной геологической разведки.

Но произвести продукцию — полдела. Не менее сложной задачей станет её реализация. На мировом рынке металлов действуют крупные корпорации и трейдеры, имеющие постоянных покупателей и собственные коммерческие сети. Если золото продать сравнительно легко, то для медного концентрата, алюминиевого проката и горячебрикетированного железа необходимо заранее заключать долгосрочные контракты.

Наиболее естественным рынком выглядит братская Турция с её развитой металлургической, строительной и автомобильной промышленностью. Продукция «Азералюминия» уже доставлялась из Гянджи в Стамбул по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс. Турция может стать как крупным покупателем, так и транзитным направлением для выхода на европейские рынки. Однако Азербайджану важно не попасть в зависимость от одного потребителя, поэтому к организации сбыта потребуется привлечь международных трейдеров и стратегических партнёров.

Реализация программы способна существенно повысить экономическую привлекательность регионов. Новые предприятия будут размещаться преимущественно за пределами Баку — в Дашкесане, Гедабеке, Кяльбаджаре, Агдере, Зангилане, Балакене и Нахчыване. Это создаст спрос на транспорт, энергетику, строительство и услуги местных компаний. Особенно важен такой эффект для Карабаха и Восточного Зангезура, где рабочие места и инфраструктура должны сформировать экономическую основу для возвращения населения.

При этом ускоренное освоение месторождений не должно привести к ослаблению экологических требований. События 2023 года в селе Союдлу Гедабекского района, жители которого выступили против строительства второго хвостохранилища, уже показали возможные последствия недостаточного контроля. Поэтому требование Ильхама Алиева проводить максимальную экологическую экспертизу должно быть подкреплено постоянным мониторингом воды и почвы, безопасным хранением отходов и обязательной рекультивацией земель.

Задача, таким образом, намного сложнее, чем открытие нескольких новых рудников. Азербайджану предстоит менять принципы инвестирования, совершенствовать законодательство, создавать механизмы долгосрочного финансирования и перестраивать внешнеэкономическую деятельность под потребности новой отрасли. Для работы крупных перерабатывающих предприятий собственной сырьевой базы по отдельным направлениям может оказаться недостаточно. Поэтому в перспективе потребуется привлекать сырьё из стран Центральной Азии.

Но игра стоит свеч. Возможности для этого создаёт развитие Среднего коридора и Транскаспийского международного транспортного маршрута, а в дальнейшем может значительно повысить значимость Зангезурского коридора. Их сочетание с горнодобывающими и металлургическими проектами позволит Азербайджану не только перерабатывать собственные ресурсы, но и стать производственным и логистическим центром для более широкого региона.

Конечно, на этом пути неизбежно возникнут проблемы с финансированием, технологиями, экологией и рынками сбыта. Однако промедление обойдётся дороже, ведь дальнейшее сокращение нефтедобычи будет всё заметнее отражаться на темпах экономического роста. Именно сочетание промышленной программы, новых транспортных коридоров и сотрудничества со странами тюркского мира может в конечном итоге обеспечить успех задуманной перестройки.