Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет после окончания войны и своего президентского срока продолжить жить в Украине и свободно ходить по улицам, не сталкиваясь с ненавистью людей. Об этом он сказал в интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмми Такер.

Отвечая на вопрос о том, как справляется со стрессом после нескольких лет войны, Зеленский признался, что не уверен, что ему это удается.

«Ты должен продолжать жить после войны и после этого президентского срока, жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не должен хотеть тебя убить и ненавидеть», — сказал украинский лидер.

По его словам, он старается воспринимать свою работу как служение стране и людям. «Я стараюсь жить ради добрых людей», — отметил Зеленский.