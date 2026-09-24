В Баку продолжаются работы по расширению сети выделенных полос для общественного транспорта.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в рамках проекта по разделению линий метро с учетом растущего пассажиропотока выделенная полоса для автобусов организована на улице Шыхали Гурбанова.

Новая полоса соединена с уже действующими автобусными полосами на улицах Физули и Зивербека Ахмедбекова.

Проект направлен на сокращение интервалов движения, в частности экспресс-автобусов, а также повышение эффективности пассажирских перевозок.