Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала «очень тяжелым для восприятия» решение администрации президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20.

«Особенно после того, как США предъявили российским агентам обвинения в подготовке убийства на территории США. И я могу сказать вам, что эти агенты получают приказы от президента Путина», – сказала Каллас в интервью CNN.

По ее словам, приглашение российского лидера на саммит «двадцатки» вызывает вопросы с учетом последних событий.

«Очень, очень трудно понять такое отношение к нему», – заявила глава евродипломатии.

Каллас также подчеркнула, что Путин заинтересован в участии в саммите, чтобы продемонстрировать отсутствие проблем в отношениях с другими мировыми лидерами.

Она утверждает, что российские силы усилили удары по гражданскому населению, поскольку не добиваются продвижения на поле боя.

«Они атакуют гражданское население, чтобы причинить как можно больше вреда и страданий. И это происходит по приказу Владимира Путина», – указада она.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп пригласил Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами. В Кремле заявили, что благодарны за приглашение и намерены проработать этот вопрос по дипломатическим каналам.