Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что события развиваются не в том направлении, которого добивается президент России Владимир Путин.

«Путин сейчас не может быть доволен, потому что события развиваются не в том направлении, которое ему нужно. Поэтому сохраняйте спокойствие. Путин знает, что мы сильны», — заявил Рюте, выступая на Конференции руководителей германских дипломатических миссий в МИД Германии в Берлине.

По его словам, Россия становится «все более безрассудной» на фоне усиления атак против Украины и гибридных действий в Европе. Он добавил, подобные шаги лишь укрепляют решимость союзников поддерживать Киев и наращивать оборонные возможности.

Генсек указал, что НАТО внимательно изучает опыт войны в Украине, включая применение беспилотников, средств борьбы с ними и искусственного интеллекта.