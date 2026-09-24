Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что события развиваются не в том направлении, которого добивается президент России Владимир Путин.
«Путин сейчас не может быть доволен, потому что события развиваются не в том направлении, которое ему нужно. Поэтому сохраняйте спокойствие. Путин знает, что мы сильны», — заявил Рюте, выступая на Конференции руководителей германских дипломатических миссий в МИД Германии в Берлине.
По его словам, Россия становится «все более безрассудной» на фоне усиления атак против Украины и гибридных действий в Европе. Он добавил, подобные шаги лишь укрепляют решимость союзников поддерживать Киев и наращивать оборонные возможности.
Генсек указал, что НАТО внимательно изучает опыт войны в Украине, включая применение беспилотников, средств борьбы с ними и искусственного интеллекта.
«Если бы НАТО находилось в состоянии войны с Россией, у нас были бы другие средства, поэтому это была бы другая война. Мы должны учитывать новые знания о современной войне – это дроны, технологии борьбы с ними и использование искусственного интеллекта. Мы извлекаем уроки из этого опыта», – сказал он.