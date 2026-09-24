Период 2027–2030 годов поставит перед Азербайджаном новые стратегические задачи на фоне сложных геополитических и экономических процессов в регионе и глобальных тенденций.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Кабинета министров, передает Report.

По его словам, последовательная и целенаправленная политика президента Ильхама Алиева и многовекторная дипломатическая деятельность открывают новые возможности для дальнейшего развития страны.

«Сегодня Азербайджан, продвигая последовательную мирную повестку, направленную на укрепление устойчивого мира и стабильности в регионе, сохраняет среди основных приоритетов восстановление освобожденных от оккупации территорий, Великое возвращение, диверсификацию экономики и долгосрочное развитие страны», — сказал Асадов.

Премьер-министр отметил, что сложные геополитические и экономические процессы в регионе, а также глобальные тенденции формируют перед страной новые стратегические вызовы и цели на 2027–2030 годы.

«Это требует на следующем этапе эффективного использования имеющихся возможностей с учетом приоритетов государственной политики и дальнейшего усиления готовности к возможным рискам», — подчеркнул он.

Асадов также заявил, что важную роль в реализации этих задач будут играть эффективная бюджетная и фискальная политика, правильное распределение финансовых ресурсов по основным приоритетам, сохранение социально-экономической стабильности и реализация стратегических целей развития.

По его словам, финансовое планирование должно быть тесно согласовано с долгосрочными приоритетами развития страны и действующими стратегическими документами.

В этой связи премьер-министр отметил особое значение национальных приоритетов «Азербайджан-2030: от социальных и экономических приоритетов» и Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы, подготовленной на их основе, а также I Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные территории.