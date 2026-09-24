Азербайджан — страна, с которой можно выстраивать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, так как она укрепила свою роль как важного энергетического партнера и государства, способного реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. Для Молдовы, придающей особое значение энергетической безопасности, диверсификации источников и надежности поставок, это очень важно.

Об этом в эксклюзивном интервью Minval Politika заявил Александр Есауленко, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Азербайджанской Республике.

— Прежде всего, хотел бы выразить личную благодарность за предоставленную возможность обсудить широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

— Большое спасибо, господин Посол. Для нас также большая честь беседовать с Вами сегодня. Мы хотели бы обсудить отношения между нашими государствами и начать с экономического сотрудничества. Азербайджан и Молдову на протяжении многих лет связывают дружественные отношения. Как бы Вы оценили нынешнее состояние экономического сотрудничества между нашими странами?

— Отношения между Молдовой и Азербайджаном традиционно основываются на дружбе, взаимном уважении, конструктивном политическом диалоге и обоюдном стремлении к развитию практического сотрудничества. Это чрезвычайно важная основа, поскольку экономические отношения наиболее успешно развиваются там, где существуют доверие, предсказуемость и уважение к интересам друг друга.

Что касается нынешнего состояния экономического сотрудничества, я бы охарактеризовал его как позитивное, однако его потенциал пока реализован не в полной мере. Наши страны располагают прочной политической основой для взаимодействия, демонстрируют взаимную открытость, а со стороны деловых кругов наблюдается растущий интерес к сотрудничеству. Вместе с тем объем торгово-экономических связей пока не в полной мере соответствует потенциалу Молдовы и Азербайджана.

Особенно важно, что Азербайджан играет все более значимую роль не только в региональной экономике, но и в обеспечении энергетической безопасности, развитии транспортной взаимосвязанности и формировании новых коридоров между Европой и Азией. Для Молдовы это представляет особый интерес. Мы рассматриваем Азербайджан как надежного партнера — государство с четким стратегическим видением и значительным опытом в развитии энергетической инфраструктуры, логистики и международных экономических связей.

В то же время Молдова может представлять интерес для азербайджанского бизнеса как страна, продвигающаяся по пути европейской интеграции, модернизирующая свою экономику, повышающая стандарты и развивающая агропромышленный комплекс, IT-индустрию, винодельческую отрасль, туризм и возобновляемую энергетику.

Поэтому я сформулировал бы это следующим образом: наши экономические отношения имеют прочную основу, развиваются в дружественной атмосфере и обладают весьма значительным потенциалом. Ключевая задача на предстоящий период заключается в том, чтобы трансформировать этот потенциал в конкретные проекты, реальные инвестиции, увеличение товарооборота и устойчивые связи между компаниями наших двух стран.

— Господин Посол, какие отрасли экономики Молдовы, на Ваш взгляд, обладают наибольшим потенциалом и могут быть наиболее привлекательными для азербайджанских инвесторов?

— Молдова — относительно небольшая по территории страна, однако обладает значительным и диверсифицированным экономическим потенциалом. Для азербайджанских инвесторов я бы выделил несколько направлений, которые, на мой взгляд, открывают особенно перспективные возможности.

Прежде всего, это агропромышленный сектор. Молдова традиционно известна высококачественной сельскохозяйственной продукцией, включая фрукты, овощи, орехи, консервированную продукцию, соки, сухофрукты и продукты пищевой переработки. Возможности существуют не только в сфере торговли, но и в области инвестиций в хранение, упаковку, переработку, логистику и создание экспортных цепочек.

Отдельного внимания заслуживают виноградарство и виноделие. Для Молдовы вино — это не просто экономический продукт, но и часть нашей национальной культуры, истории и идентичности. Молдавские вина получают все большее признание на международных рынках. Азербайджан также обладает древними традициями виноградарства и виноделия, и я вижу здесь естественное пространство для сотрудничества: обмен опытом, продвижение продукции, развитие винного туризма, а также профессиональные контакты между производителями и специалистами.

Еще одним важным направлением являются возобновляемая энергетика и энергоэффективность. Для Молдовы энергетическая безопасность относится к числу ключевых национальных приоритетов. Поэтому мы заинтересованы в развитии зеленой энергетики, внедрении энергоэффективных технологий и привлечении инвестиций в устойчивую инфраструктуру. Азербайджан, последовательно укрепляющий свою роль в энергетической сфере и одновременно уделяющий все большее внимание зеленой повестке, также может стать важным партнером в этом направлении.

Я бы также отметил информационные технологии, цифровые услуги, туризм, гостиничный сектор, легкую промышленность и логистику. Важно подчеркнуть, что речь идет не только о крупных инвестициях. Иногда именно малые и средние проекты способны наиболее быстро обеспечить ощутимые результаты, поскольку они строятся на непосредственных контактах между людьми, доверии и взаимной заинтересованности.

— Товарооборот между Молдовой и Азербайджаном пока остается ниже своего потенциального уровня. Какие практические шаги можно предпринять для увеличения двусторонней торговли и привлечения новых инвестиционных проектов?

— Действительно, объем торговли между нашими странами пока остается ниже того уровня, которого мы могли бы достичь. Однако я рассматриваю это не как ограничение, а как возможность для роста. Существует значительное пространство, которое необходимо наполнить конкретным экономическим содержанием.

Первый практический шаг — предоставить бизнесу больше информации и повысить взаимную узнаваемость. Компаниям наших двух стран необходимо лучше знать друг друга. Молдавские производители не всегда в достаточной степени знакомы с азербайджанским рынком, тогда как азербайджанские предприниматели могут не иметь полного представления о возможностях, которые предлагает Молдова. Поэтому нам необходимо проводить больше бизнес-форумов, отраслевых презентаций, B2B-встреч и торговых миссий, активнее участвовать в выставках и укреплять взаимодействие между деловыми ассоциациями.

Второй шаг — усиление прямого взаимодействия между торгово-промышленными палатами, инвестиционными агентствами, отраслевыми ассоциациями и непосредственно компаниями. Экономическая дипломатия должна помогать бизнесу находить надежных партнеров, понимать правила функционирования рынков и преодолевать практические барьеры.

Третий шаг связан с логистикой. Для развития торговли недостаточно иметь качественный продукт — необходимы также эффективные маршруты доставки, конкурентоспособная стоимость перевозок, приемлемые сроки поставок, упрощенные таможенные процедуры, сертификация и предсказуемость. В этом контексте растущая роль Азербайджана в развитии транспортной взаимосвязанности, включая Средний коридор, представляет для Молдовы особый интерес. Чем более развитыми и надежными будут маршруты между Европой, Южным Кавказом и Азией, тем больше возможностей откроется для наших компаний.

Четвертый шаг — продвижение конкретных товаров и проектов. Молдавские вина, фрукты, продукты питания, сельскохозяйственная продукция, IT-услуги и туристические возможности должны быть более широко представлены на азербайджанском рынке. Одновременно азербайджанские компании могут все чаще рассматривать Молдову как партнера в сфере торговли, инвестиций, переработки и логистики, а также как площадку, открывающую возможности для выхода на европейские рынки.

Наконец, чрезвычайно важны пилотные проекты. Иногда один успешный пример сотрудничества между двумя компаниями способен дать больше, чем многочисленные общие декларации. Успех формирует доверие, а доверие, в свою очередь, открывает путь к новым проектам.

Кстати, насколько мне известно, недавно в Кельбаджаре состоялся фестиваль пчеловодства. Это было очень хорошо организованное мероприятие, проведенное при поддержке Министерства сельского хозяйства. Возможно, уже в следующем году предприниматели, работающие в сфере пчеловодства, смогут посетить эти территории, в частности Кельбаджар, чтобы установить прямые контакты, обменяться опытом и развивать сотрудничество в области производства и реализации продукции пчеловодства.

Еще одним важнейшим элементом сотрудничества и привлечения инвестиций является транспортная взаимосвязанность. Я уже упоминал прямое авиасообщение, обеспечиваемое компанией AZAL. Хотел бы также отметить, что одна из молдавских авиакомпаний уже выполняет прямые рейсы между нашими столицами. Уверен, что в ближайшем будущем это будет способствовать увеличению числа людей, приезжающих в Баку.

Я также убежден, что все больше предпринимателей из Баку и других регионов Азербайджана смогут посещать Молдову. Это очень гостеприимная страна с благоприятным климатом, прекрасными виноградниками и винодельческими хозяйствами. Говоря о шато и винодельнях, следует отметить, что это также перспективное направление сотрудничества. Насколько мне известно, Азербайджан заинтересован в развитии подобных винодельческих комплексов, тогда как Молдова уже накопила солидный опыт в этой сфере, производит продукцию высокого качества и представлена на рынках Европы, Азии и других регионов мира.

— И Молдова, и Азербайджан сегодня работают над диверсификацией своих экономик. Какие перспективы Вы видите для сотрудничества двух государств в сферах транспорта, логистики и энергетики?

— Сегодня Азербайджан является одной из ключевых стран региона с точки зрения энергетики и транспортной взаимосвязанности. Его роль уже давно выходит за рамки Южного Кавказа. Азербайджан воспринимается как надежный партнер, способный выстраивать долгосрочные отношения, реализовывать крупные инфраструктурные проекты и обеспечивать взаимосвязанность различных регионов — Европы, Кавказа, Каспийского региона и Центральной Азии.

Для Республики Молдова энергетическая безопасность имеет первостепенное значение. Мы хорошо понимаем, насколько важны диверсификация источников, надежность поставок, доступ к новым энергетическим маршрутам и развитие зеленой энергетики. Поэтому сотрудничество с Азербайджаном в этой сфере представляет для нас интерес не только с экономической, но и со стратегической точки зрения.

Не менее важным является развитие транспортных и логистических маршрутов. Средний коридор приобретает все большую актуальность в условиях меняющейся геополитической и геоэкономической обстановки. Для государств нашего региона принципиально важно иметь надежные, диверсифицированные и предсказуемые торговые маршруты. В этом отношении Азербайджан является одним из центральных звеньев формирующейся архитектуры взаимосвязанности между Востоком и Западом.

Не менее значимо и энергетическое измерение будущего сотрудничества. Большой интерес представляют проекты в области зеленой энергетики и потенциальной передачи электроэнергии из Южного Кавказа в Европу через Черное море. Для Молдовы подобные инициативы важны с точки зрения долгосрочной энергетической устойчивости, диверсификации и интеграции в более широкое европейское энергетическое пространство.

Разумеется, далеко не каждая перспектива сразу превращается в практический проект. Однако принципиально важно, что между нашими странами существуют взаимопонимание, доверие и открытость к диалогу. Именно с этого начинается любое серьезное сотрудничество.

— Молдова стремится к более тесной интеграции с Европейским союзом, в то время как Азербайджан продолжает углублять сотрудничество с европейскими партнерами. Каким образом развитие отношений с Европой может способствовать укреплению экономических связей между Молдовой и Азербайджаном?

— Европейская интеграция является стратегическим выбором Молдовы. Для нас это путь к модернизации, укреплению институтов, повышению стандартов, совершенствованию деловой среды и созданию новых возможностей для граждан и бизнеса.

Одновременно Азербайджан активно развивает сотрудничество с европейскими партнерами, прежде всего в сферах энергетики, транспорта, торговли, инвестиций и региональной взаимосвязанности. Это формирует важное пространство для диалога между нашими странами в более широком европейском контексте.

По мере продвижения Молдовы по европейскому пути наша страна становится все более предсказуемым и понятным партнером для иностранных инвесторов. Европейские стандарты в таких сферах, как качество, регулирование, защита инвестиций, конкуренция и прозрачность, делают нашу экономическую среду более привлекательной. Для азербайджанского бизнеса это может создавать дополнительные возможности как для работы непосредственно на молдавском рынке, так и для выхода в более широкое европейское экономическое пространство.

В то же время Азербайджан благодаря своей роли в энергетической и транспортной архитектуре региона становится важным партнером Европы. Особенно наглядно это проявляется в сферах энергетической безопасности, развития зеленой энергетики, Среднего коридора и новых инфраструктурных проектов, связывающих Южный Кавказ с Европой.

Таким образом, европейский курс Молдовы и европейское измерение сотрудничества Азербайджана не являются конкурирующими процессами — напротив, они способны дополнять друг друга. Мы можем находить точки соприкосновения в энергетике, логистике, устойчивом развитии, торговле, инвестициях и экономической модернизации.

Для нас важно, чтобы отношения с Азербайджаном продолжали развиваться на основе доверия, прагматизма и взаимной выгоды. Европейский путь Молдовы делает нас более сильным и привлекательным партнером и никоим образом не отдаляет нас от государств, с которыми нас традиционно связывают дружественные отношения.

— Если говорить о перспективах отношений между Молдовой и Азербайджаном на ближайшие пять-десять лет, какие направления сотрудничества, на Ваш взгляд, могут обеспечить наиболее значительный рост?

— Я с большим оптимизмом смотрю на будущее отношений между нашими странами, которые связывают дружественная атмосфера, взаимное уважение, политический диалог и общее понимание того, что существует значительный потенциал для более активного и практического сотрудничества.

В перспективе ближайших пяти-десяти лет я прежде всего выделил бы энергетическое и транспортно-логистическое сотрудничество. На мой взгляд, именно эти направления способны стать одними из главных движущих сил нового этапа молдавско-азербайджанского партнерства.

За последние годы Азербайджан значительно укрепил свою роль как важного энергетического партнера и государства, способного реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. Это страна, с которой можно выстраивать долгосрочное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Для Молдовы, придающей особое значение энергетической безопасности, диверсификации источников и надежности поставок, это имеет особое значение.

Развитие Среднего коридора также представляет для нас большой интерес. На фоне изменений в региональной и глобальной экономике этот маршрут приобретает все большее значение. Азербайджан занимает ключевое положение в этой архитектуре взаимосвязанности, объединяя Каспийский регион, Центральную Азию, Южный Кавказ, Черноморский регион и Европу. Для Молдовы, расположенной в непосредственной близости от европейского рынка и Черноморского региона, формирующаяся архитектура взаимосвязанности создает новые возможности для торговли, логистики и более активного участия в региональных экономических процессах.

Я также хотел бы особо отметить проекты, связанные с передачей зеленой энергии из Южного Кавказа в Европу, включая инициативу по созданию подводного электрического кабеля через Черное море. В перспективе, с учетом потенциального подключения энергетических ресурсов Центральной Азии, такие проекты могут приобрести еще более широкое стратегическое значение. Для Молдовы это чрезвычайно важное направление, поскольку оно непосредственно связано с диверсификацией, энергетической устойчивостью и будущей интеграцией в более широкое европейское энергетическое пространство.

Наряду с энергетикой и логистикой важными направлениями сотрудничества останутся торговля, инвестиции, агропромышленный сектор, виноделие, информационные технологии, туризм, образование, а также культурные и гуманитарные связи. Вместе с тем энергетическое измерение, безусловно, будет занимать центральное место в нашем видении будущего сотрудничества.

Я хотел бы, чтобы в предстоящие годы отношения между Молдовой и Азербайджаном становились все более содержательными, практико-ориентированными и ощутимыми для наших граждан и деловых сообществ. Для этого у нас имеются все необходимые предпосылки: доверие, уважение, политическая воля, взаимная заинтересованность и искренняя человеческая симпатия между нашими народами.

В дипломатии чрезвычайно важно смотреть шире официальных документов и формальных рамок и видеть живую перспективу отношений. Я убежден, что Молдова и Азербайджан способны быть не просто дружественными государствами, но и настоящими партнерами — странами, которые дополняют друг друга, слышат друг друга и совместно находят новые возможности в меняющемся мире.

— Благодарим Вас за то, что нашли время для беседы с нами и поздравляем Республику Молдова с 35-летием независимости.

— Большое спасибо. Со своей стороны я хотел бы поздравить правительство Азербайджана и азербайджанский народ с реализацией масштабных инфраструктурных проектов, с которыми мы недавно имели возможность ознакомиться на освобожденных территориях, в частности в Карабахе.

Очень интересно видеть, как в регион возвращается жизнь, как создаются условия, позволяющие людям жить в безопасной, предсказуемой и комфортной среде. Речь идет действительно о масштабной работе. Когда мы говорим об этих проектах, мы имеем в виду всю инфраструктуру в комплексе. В частности, это аэропорты, которые уже построены в Карабахском регионе.

Крайне важно создавать для людей возможности и условия для комфортной жизни. Азербайджану удалось добиться в этом направлении значительных результатов.