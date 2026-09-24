В Азербайджане успешно продолжаются совместные военные учения «Сила единства — 2026».

В соответствии с планом военнослужащие стран-участниц выполняют практические задачи по различным учебно-боевым сценариям, сообщает минобороны Азербайджана.

В результате точечных огневых ударов, нанесенных артиллерийскими подразделениями, задействованными в учениях, были полностью уничтожены опорные пункты, укрытия и основные военные объекты террористов.

На подготовительном этапе совместных военных учений «Сила единства — 2026» военнослужащие азербайджанской армии совместно с личным составом из Турции и Узбекистана демонстрируют высокий профессионализм и боевую подготовку при выполнении поставленных задач.