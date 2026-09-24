Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех условиях по прекращению российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

В числе условий американского президента, по словам Зеленского, прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, возобновление работы зернового коридора через Черное море и трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины, которая может пройти в Абу-Даби.

Зеленский во время встречи с американским президентом на полях Генассамблеи ООН допустил встречу двух лидеров с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20). Он пройдет в Майами в декабре.