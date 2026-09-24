В Каспийское море поступают загрязнения из Волги, которые могут превратить его в болото. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын.

По его словам, состояние воды в российской части Каспийского региона оценивается как загрязненное по комплексному показателю.

«В целом воду в Каспийском море на 2024 год можно оценить как загрязненную по комплексному показателю загрязнения», — отметил Рукавицын.

Ученый рассказал, что в море попадают отходы жизнедеятельности, пестициды, тяжелые металлы и нефтепродукты. При этом наибольшую обеспокоенность вызывают пестициды и фенол, поступающие из Волги.

«Содержание пестицидов в поверхностных водах, вопреки запрету на их использование, увеличилось в десятки раз с 2023 года, а загрязнение фенолами достигло «экстремально-высокого» уровня», — заявил специалист.

По словам Рукавицына, подобное загрязнение способно привести к эвтрофикации отдельных частей Каспийского моря, то есть процессу, при котором водоем постепенно теряет экологическое равновесие и может заболачиваться.