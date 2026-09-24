В связи с ветреной погодой, ожидаемой 25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны, объявлено «жёлтое» и «оранжевое» предупреждение.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в рамках «оранжевого» предупреждения в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Мингячевире, Нафталане, Гёранбое и Дашкесане северо-западный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.

«Жёлтое» предупреждение объявлено в Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачине, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гядабее, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде.

В этих районах скорость северо-западного ветра составит 13,9–20,7 м/с.