В Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Об этом сообщается на сайте правительства Казахстана.

В состав комиссии вошли министр обороны, аким (мэр) Мангистауской области, представители министерств труда и социальной защиты населения, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и транспорта, Главный военный прокурор, а также представители Пограничной службы.

Премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил председателю комиссии — заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву — направиться на место чрезвычайного происшествия и приступить к работе по всестороннему расследованию причин гибели военнослужащих.

Кроме того, комиссии поручено оказать помощь семьям погибших.

13:03 В Мангистауской области Казахстана во время проведения военных учений на побережье Каспийского моря волной в море унесло 19 военнослужащих. Девять из них погибли, сообщили в Министерстве обороны республики.

По данным ведомства, троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. Судьба еще семи военнослужащих пока неизвестна — их поиски продолжаются.

К месту происшествия направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие службы.

Причины произошедшего устанавливаются.