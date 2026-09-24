В Москве прошла эвакуация студентов и преподавателей как минимум девяти высших учебных заведений после поступивших сообщений о возможном минировании зданий.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», людей эвакуировали из Российского института театрального искусства, Государственного университета просвещения, Московского международного университета и Московского технического университета связи и информатики.

Также эвакуация затронула Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, Институт кино и телевидения, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Всероссийскую академию внешней торговли и Московский государственный университет спорта и туризма.

По предварительным данным, причиной эвакуации стали сообщения о минировании. Угрозы пока не подтвердились.

Сотрудники экстренных служб продолжают проверять здания и прилегающие территории на наличие потенциально опасных предметов.