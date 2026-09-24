Администрация Дональда Трампа намерена превратить договоренности между Азербайджаном и Арменией в полноценный транспортный коридор, который свяжет Центральную Азию и Южный Кавказ с западными рынками.

23 сентября в Нью-Йорке представители стран региона и руководители более 40 компаний обсудили реализацию «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Во встрече участвовали спецпосланник США Стив Уиткофф, сенатор-республиканец Стив Дэйнс, а также представители Азербайджана, Армении, Грузии и пяти стран Центральной Азии.