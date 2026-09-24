Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос сверхинтеллекта (SI) станет одной из главных тем его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Важный день с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из главных тем обсуждения станет сверхинтеллект (SI), но я хочу оставить все именно так, как есть. Такова и позиция Китая. Нашей гарантией является Министерство юстиции США», — отметил американский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибыл в США с государственным визитом.