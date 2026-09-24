Высококвалифицированные мигранты не будут платить подоходный налог в течение 20 лет.

Это отражено в предложенной поправке в Налоговый кодекс, вынесенной сегодня на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Согласно проекту, доходы, получаемые высококвалифицированными мигрантами, предусмотренными Миграционным кодексом, из-за рубежа в рамках трудового договора, заключенного с лицами-нерезидентами, находящимися или зарегистрированными за пределами Азербайджана, с 1 января 2027 года будут освобождены от подоходного налога сроком на 20 лет.