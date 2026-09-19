Федеральный совет Швейцарии утвердил новую Стратегию безопасности страны, предусматривающую в том числе повышение обороноспособности на случай вооруженного нападения.

Как сообщается на сайте Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, среди основных вызовов названы конфликт в Украине, гибридные угрозы и уязвимость критической инфраструктуры.

Стратегия предусматривает три основных направления:

повышение устойчивости государства, экономики и общества к кризисам;

усиление защиты населения, государственных институтов и критически важной инфраструктуры;

повышение обороноспособности страны для противостояния вооруженному нападению.

Эти направления включают 10 целей и 46 конкретных мер. Среди приоритетов — противодействие гибридным угрозам, защита от кибератак и других атак, а также борьба с организованной преступностью.

В конце августа власти страны также объявили о создании нового Центра компетенций в области беспилотных систем. С 2028 года в составе швейцарских вооруженных сил планируется сформировать отдельный батальон беспилотников, а для подготовки военнослужащих создать специализированное учебное подразделение.

При этом Швейцария сохраняет статус нейтрального государства. Страна не входит в НАТО и Европейский союз, однако участвует в программе НАТО «Партнерство во имя мира» и с 2002 года является членом ООН.

После начала военных действий в Украине в Швейцарии активизировались дискуссии о будущем политики нейтралитета.