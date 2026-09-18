Иран полностью готов отреагировать на любое агрессивное действие со стороны противников страны. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Карами.

«Мы на 100% готовы решительно ответить на любую ошибку врага», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения дальнейших шагов США в отношении Ирана. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен встретиться с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным Axios, стороны обсудят дальнейшие действия в связи с войной с Ираном.

Трамп также заявил, что перед ним стоит важное решение относительно дальнейших действий в отношении Ирана, не исключив новых ударов по стране.