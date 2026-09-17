Премьер-министр Канады Марк Карни выступил перед Европарламентом в Страсбурге. Он поддержал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду первым «ассоциированным членом» Евросоюза и подчеркнул, что новое объединение создается не в противовес другим мировым державам.

«Я не предлагаю создавать третий блок, который стал бы соперником великих держав, пусть и с лучшими манерами. Мы не стремимся к власти, чтобы доминировать над другими», — сказал он.

Европа и Канада хотят объединиться для защиты своих открытых рынков, суверенитета, территориальной целостности, свобод и верховенства закона, добавил премьер-министр. Он предложил Европе «углубить сотрудничество» в таких областях, как добыча полезных ископаемых, оборона, энергетическая безопасность, а также в сферах электронной торговли и развития ИИ.

Карни не сказал, что именно будет означать для Канады и Европы статус «ассоциативного члена».