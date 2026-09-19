В Румынии заявили о готовности содействовать установлению сотрудничества между регионами и городами двух стран в целях дальнейшего развития двусторонних отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента Румынии по вопросам администрации, политики управления и гражданского общества Богдан-Флорин Кристе на встрече со специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым, находящимся с официальным визитом в Румынии.

Стороны обсудили азербайджано-румынские отношения, перспективы установления связей между Карабахским регионом Азербайджана и регионами Румынии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Эльчин Юсубов подробно проинформировал собеседника о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, процессе «Великого возвращения» и благоприятных условиях, созданных для иностранных инвесторов.

Богдан-Флорин Кристе заявил о готовности оказывать всестороннюю поддержку установлению сотрудничества между регионами и городами Румынии и Азербайджана в целях развития двусторонних отношений.

В рамках визита также состоялась встреча Эльчина Юсубова с мэром румынского города Алба-Юлия Габриелем-Кодру Плешей.

Стороны рассмотрели возможности экономического сотрудничества, поддержку в установлении деловых связей, определение направлений взаимовыгодного взаимодействия и организацию взаимных визитов.

Особое внимание было уделено потенциалу сотрудничества в сфере туризма, а также популяризации культурных и исторических памятников двух стран.