Россия не намерена искусственно ограничивать Армению в выборе партнеров и пути развития, однако не собирается финансировать ее подготовку к вступлению в Евросоюз за счет преимуществ, которые Ереван получает в ЕАЭС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи.

«Мы ни в коей мере не хотим искусственно задерживать процессы диверсификации, которые провозглашены премьер-министром Пашиняном», — сказал Лавров.

По его словам, Россия признает право каждой страны самостоятельно выбирать партнеров и направление развития. Вместе с тем, отметил министр, Армении «все-таки надо определиться».

«Если процесс внедрения в армянское законодательство и нормативную практику евростандартов уже начался, то России не хотелось бы оплачивать членство или подготовку к членству в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которые Армения получает в Евразийском экономическом союзе», — заявил Лавров.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в ЕС. При этом премьер Никол Пашинян заявлял, что окончательное решение о членстве должно приниматься гражданами на референдуме.