Сотрудники правоохранительных органов Армении в рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете дела задержали брата бывшего премьер-министра (2014-2016) Овика Абрамяна Генриха Абрамяна.

Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете Армении.

Абрамян задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в его совершении. Ему также инкриминируют должностной подлог и использование поддельных документов.

8 августа пресс-служба Следственного комитета Армении сообщила об аресте сына Абрамяна, зятя лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, бывшего депутата парламента Аргама Абрамяна по обвинению в заказном убийстве.