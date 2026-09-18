Президент Ильхам Алиев принял вчера участников пятого совещания секретарей советов безопасности государств — членов Организации тюркских государств. Встреча состоялась в сложный период мировой и региональной политики. Конфликты вокруг Украины и Ирана непосредственно затрагивают безопасность пространства ОТГ, тогда как внешние центры силы могут использовать региональную нестабильность для давления на страны объединения. Все это не могло не отразиться на содержании состоявшихся в Баку обсуждений.

Неслучайно глава азербайджанского государства обратил внимание на необходимость использования значительно более широкой трактовки безопасности. Он дал понять, что безопасность стран ОТГ зависит не только от противодействия терроризму и вооруженным угрозам, но и от устойчивости транспортных коридоров и энергетических поставок, защищенности информационного пространства, демографической политики и работы с молодежью.

Заявление о том, что без энергетической безопасности и транспортной связанности невозможно говорить о безопасности в целом, меняет и восприятие Среднего коридора. Вместе с транскаспийскими маршрутами он постепенно превращается из экономического проекта в один из элементов стратегической устойчивости тюркского мира. Ведь любой крупный конфликт или внутренняя дестабилизация в одной из стран способны нарушить движение грузов, поставки энергоресурсов и реализацию совместных проектов.

На этом фоне иначе воспринимается и поставленная Алиевым цель превратить ОТГ в одну из ведущих международных организаций. Для этого одной общей истории и культурной близости недостаточно. Организация должна научиться согласованно реагировать на внешние угрозы и защищать пространство, в котором реализуются ее экономические, энергетические и транспортные интересы.

Весьма показательно, что президент перечислил союзнические документы Азербайджана сразу с четырьмя странами ОТГ — Турцией, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Таким образом, Баку дает понять, что уже выстроил отношения высшего политического уровня практически со всем ядром организации. А совместные инвестиционные фонды с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном позволяют подкрепить эти договоренности механизмами финансирования конкретных проектов. Иными словами, союзнические отношения постепенно получают собственную экономическую основу.

Достаточно конкретно прозвучал и призыв к координации органов безопасности. Речь идет об оперативном обмене информацией, выявлении уязвимых мест и совместном предупреждении угроз. Тем самым Баку предлагает придать взаимодействию соответствующих структур стран ОТГ системный характер.

Необходимость такой координации становится особенно очевидной с учетом ситуации вокруг Азербайджана. Алиев напомнил, что и к северу, и к югу от страны находятся воюющие государства. Он не назвал их прямо, однако смысл формулировки был предельно ясен. Азербайджан и пространство ОТГ фактически оказались зоной относительной стабильности между расширяющимися очагами конфликтов, и сохранение этой стабильности становится практической необходимостью.

Но, пожалуй, наиболее жесткая часть выступления касалась идеологической безопасности. Президент Алиев связал деятельность финансируемых извне медиаструктур с попытками подорвать государственный строй, ослабить общественную солидарность и навязать странам чуждые ценности. Противодействие внешнему информационному влиянию может поэтому стать отдельным направлением сотрудничества ОТГ.

С этим непосредственно связан и особый акцент на молодежи. Именно молодое поколение, мировоззрение которого еще формируется, становится главной мишенью внешнего идеологического воздействия. Через медиаструктуры и цифровые платформы предпринимаются попытки ослабить национальное самосознание, изменить ценностные ориентиры и подорвать доверие к государственным институтам.

Поэтому речь идет уже не просто о формальных молодежных форумах и гуманитарных обменах, а о борьбе за то, какие ценности будут определять развитие тюркских государств в будущем. Совместные проекты ОТГ должны укреплять у молодежи приверженность национальным интересам, исторической памяти и общему тюркскому пространству. Без этой работы экономические и политические достижения организации останутся уязвимыми перед попытками расшатать ее участников изнутри.

Отдельно президент Алиев затронул вопрос демографии. Рост населения был назван преимуществом стран ОТГ, однако это преимущество не является безусловным. Без создания рабочих мест и развития социальной инфраструктуры положительная демографическая динамика сама может стать источником экономических и социальных проблем.

Наконец, глава азербайджанского государства напомнил, что после восстановления независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана прошло всего 35 лет. За этот сравнительно короткий период странам пришлось заново создавать государственные институты, укреплять суверенитет и преодолевать серьезные внутренние и внешние кризисы. Поэтому защита государственности и независимого политического курса остается для них общей задачей.

ОТГ как формирующийся самостоятельный центр силы должна опираться не только на общую идентичность, но и на действенные механизмы ее защиты. Без безопасности не будет ни устойчивой экономики, ни надежных транспортных коридоров. А само пространство организации рискует превратиться из связующего звена между Азией и Европой в очередную арену противостояния внешних сил, чего допустить никак нельзя.