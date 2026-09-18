Служба госбезопасности Азербайджана пресекла деятельность преступной сети, участники которой, по данным следствия, готовили покушения на представителей общественной и религиозной сфер страны и финансировали международный терроризм. В рамках операции в пяти странах задержаны 10 человек.

Как сообщили в СГБ, одним из организаторов группы был Вугар Абдуллаев, ранее осужденный за преступления в составе террористической группировки «Сумгайытский джамаат». Вместе с Джалалом Гаджиевым, Джавидом Алиевым, Ниджатом Ахмедовым, Назимом Алиевым, Илькином Гасанзаде и другими лицами он, по версии следствия, готовил покушения на заранее выбранных граждан Азербайджана.

Участники группы изучали маршруты передвижения потенциальных целей, собирали сведения об их охране и планировали после совершения преступлений скрыться в зонах конфликтов за пределами страны. Их тайные встречи и телефонные переговоры были задокументированы.

Следствие также установило, что Джалал Гаджиев и связанные с ним лица организовали через криптовалютные системы финансирование участников вооруженных конфликтов и международных террористических организаций. Деньги, как утверждает СГБ, в том числе собирались через ложные объявления в соцсетях под видом пожертвований на религиозные обряды.

В результате совместных мероприятий спецслужб нескольких государств была выявлена разветвленная сеть лиц, проживающих в разных странах. В ходе параллельных операций на территории пяти государств задержаны 10 членов группировки. Один из задержанных за рубежом — Эльшан Аскеров — экстрадирован в Азербайджан.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о финансировании терроризма, создании преступного объединения и подготовке покушения на жизнь государственного или общественного деятеля. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.