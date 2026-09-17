Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приближается к переломному этапу в войне с Ираном, после которого ему предстоит принять решение о дальнейших действиях.

«Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я прийти и уничтожить их (Иран) или нет? Это очень важное решение. Со мной может произойти все что угодно», – сказал Трамп в интервью Axios.

По его словам, США приближаются к моменту, когда необходимо будет решить, возобновлять ли массированные удары по Ирану с целью положить конец конфликту.