В Азербайджане предложено внедрить новый финансовый инструмент для производителей сельскохозяйственной продукции — товарное свидетельство. Соответствующий пакет законопроектов обсуждается в Милли Меджлисе.

Как сообщает Minval, по словам заместителя министра сельского хозяйства Ильхамы Гадимовой, инициатива направлена на увеличение производства сельхозпродукции и расширение доступа фермеров к финансовым ресурсам.

Одной из основных проблем сельхозпроизводителей остается доступ к финансированию. Семена, удобрения, корма и другие необходимые ресурсы требуются еще до начала производственного цикла, тогда как возможность вернуть полученные средства обычно появляется после сбора и реализации урожая. При этом действующие механизмы кредитования не всегда учитывают специфику сельскохозяйственного цикла.

В связи с этим Министерство сельского хозяйства изучило международный опыт применения товарных свидетельств, в том числе в России, Украине, Казахстане и Бразилии. Пакет включает три взаимосвязанных законопроекта: поправки в Гражданский кодекс, изменения в закон «Об исполнительном производстве» и новый закон «О товарном свидетельстве». Предполагается, что документы вступят в силу одновременно.

Согласно законопроекту, товарное свидетельство станет новой разновидностью ценной бумаги в аграрной сфере. Это обеспеченная ценная бумага, которая будет выпускаться должником в электронной форме для финансирования производства или первичной переработки сельхозпродукции. Она будет обеспечивать обязательство передать продукцию либо выплатить денежную сумму.

Предусмотрены два вида товарного свидетельства — товарное и финансовое. В первом случае обязательство исполняется путем передачи продукции после завершения производственного цикла, во втором — путем возврата денежных средств.

В Министерстве сельского хозяйства считают, что новый механизм может быть интересен и финансовым институтам, поскольку предусматривает более четкий механизм исполнения обязательств.

Товарное свидетельство планируется включить в перечень ценных бумаг, предусмотренный Гражданским кодексом. Товарные свидетельства смогут применяться как в растениеводстве, так и в животноводстве. В растениеводстве такое свидетельство сможет выпустить собственник сельскохозяйственной земли или ее фактический пользователь, в том числе арендатор. В животноводстве это право будет предоставлено владельцам животных. При общей собственности свидетельство можно будет выпускать совместно, при этом стороны будут нести солидарную ответственность.

Также предусматривается возможность обращения товарного свидетельства: его можно будет передавать другому лицу посредством индоссамента, продавать и закладывать. В случае перехода права на земельный участок к другому лицу связанные с товарным свидетельством права и обязанности также будут переходить к новому владельцу. Выпуск и обращение товарных свидетельств планируется перевести в электронный формат. Для этого будет использоваться Электронная информационная система сельского хозяйства (EKTIS).

По словам Гадимовой, выбор этой платформы связан с тем, что фермеры уже используют ее для регистрации, получения субсидий, учета земельных участков и животных и других процедур.

Гадимова также ответила на вопросы депутатов о практическом применении нового финансового инструмента. По ее словам, товарное свидетельство не будет выдаваться единоразово без ограничения срока. Каждая такая ценная бумага будет иметь определенный срок действия, связанный с обязательством, указанным в ней. Срок будет прекращаться после передачи предусмотренной продукции либо возврата соответствующей денежной суммы.

Отдельно Гадимова пояснила, как будет определяться стоимость продукции. По ее словам, в качестве основы будут учитываться рыночные цены, однако окончательная стоимость должна определяться по взаимному соглашению сторон. Замминистра подчеркнула, что использование товарного свидетельства будет добровольным.

«Любое лицо может выпустить ценную бумагу, любое лицо может и не выпускать. Решение об использовании этого принимает сам фермер», — отметила она.

При этом фермер, принимая решение о выпуске товарного свидетельства, должен учитывать возможные риски. В частности, сельское хозяйство подвержено природным рискам, поэтому законопроект предусматривает возможность страхования.

По словам Гадимовой, страхование предлагается сделать добровольным. Это связано в том числе с дополнительными расходами, которые несет фермер при страховании, особенно если речь идет о небольших хозяйствах. В случае стихийного бедствия страховая выплата может быть направлена на исполнение обязательства по товарному свидетельству. В Минсельхозе считают, что это позволит снизить риски как для производителя, так и для другой стороны сделки.

Гадимова также сообщила о продолжающейся цифровизации услуг для фермеров. По ее словам, за последние 4–5 лет уровень интеграции выписок в Электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTIS) вырос с менее чем 25% до более чем 75%. Цель министерства — довести этот показатель до 100%, чтобы фермеру не приходилось предоставлять ведомству документы на землю вручную.

«Фермер может прийти, назвать свой FIN-код, войти в систему и задекларировать то, что он посеял», — пояснила замминистра.

По ее словам, в систему уже интегрированы результаты лабораторных анализов, документы на землю и другие данные. В перспективе фермеры смогут получать необходимые услуги в электронном виде, не предоставляя бумажные документы.

Отвечая на вопросы о защите мелких и средних фермеров, Гадимова подчеркнула, что на товарном свидетельстве должны быть четко указаны объем и качество продукции, подлежащей передаче.

В частности, стороны должны заранее определить, какая именно продукция требуется — например, продовольственная или фуражная пшеница. Эти условия будут фиксироваться в документе на основе взаимного соглашения.

Замминистра также отметила, что товарное свидетельство в дальнейшем может использоваться в механизмах государственной поддержки. Она напомнила, что с этого года действует механизм субсидирования государством процентов по банковским кредитам для фермеров при условии их возврата в конце хозяйственного года.

По ее словам, в перспективе товарное свидетельство также может учитываться при предоставлении субсидий на продукцию. В качестве подтверждения сейчас используются, в частности, документ о сдаче продукции и договор с заготовителем. В дальнейшем единой ценной бумаги, подтверждающей соответствующее обязательство по продукции, может быть достаточно для применения механизма субсидирования.

Гадимова также заявила о необходимости широкого общественного обсуждения законопроекта. По ее словам, документ уже обсуждался с предпринимателями и международными организациями, однако в период первого и второго чтений общественности планируется предоставить дополнительные разъяснения.

Отдельно она коснулась ситуации, когда фермер не может выполнить обязательство из-за неурожая или других обстоятельств. В случае отсутствия страхования в отношении невыполненного обязательства будут применяться общие нормы законодательства об исполнении долговых обязательств, включая обращение взыскания на имущество должника.

При этом при получении большего урожая, чем предусмотрено обязательством, стороны смогут заключить дополнительное соглашение о закупке продукции.

Гадимова также сообщила, что предложение установить верхний предел для выпуска товарных свидетельств с целью предотвращения чрезмерной задолженности фермеров будет дополнительно изучено Министерством сельского хозяйства.

Документ будет подписываться электронной подписью. После подписания и выплаты согласованной суммы свидетельство вступит в силу и не сможет быть изменено.

До запуска механизма необходимо провести технические работы в EKTIS. В связи с этим законопроект предусматривает определенный период до вступления новых норм в силу.

В Министерстве сельского хозяйства считают, что механизм может применяться в Азербайджане с учетом особенностей структуры сельского хозяйства. Гадимова отметила, что во время встреч с фермерами в регионах представители ведомства наблюдали интерес к дополнительным инструментам финансирования.

Она подчеркнула, что новые возможности финансирования должны дополнять уже действующие механизмы кредитования и субсидирования.

В случае принятия законопроектов товарное свидетельство станет новым инструментом привлечения оборотных средств в сельское хозяйство и позволит финансировать производственный цикл с учетом сроков получения сельхозпродукции.

Председатель Комитета аграрной политики Милли Меджлиса Таир Рзаев отметил, что новый механизм должен помочь решить одну из основных проблем сельхозпроизводителей — нехватку оборотных средств в начале производственного цикла.

По его словам, аналогичный механизм уже применяется в хлопководстве: фермер заключает договор с заводом или компанией и заранее получает часть необходимых средств или ресурсов. Однако финансирование, поступающее ближе к концу года, не позволяет эффективно управлять хозяйством, поскольку средства необходимы значительно раньше — для вспашки земли, внесения удобрений и проведения других работ.

Рзаев подчеркнул, что товарное свидетельство может стать более эффективным механизмом в этом направлении.

Он также отметил, что законопроект предусматривает несколько вариантов исполнения обязательств, если производитель по объективным причинам не сможет передать предусмотренную продукцию. Она может быть заменена другим товаром или денежными средствами. При возникновении проблем из-за природных условий производитель также сможет воспользоваться механизмом аграрного страхования.

По словам Рзаева, если, например, производитель не сможет передать предусмотренное свидетельством животное, обязательство может быть исполнено путем передачи другой продукции при согласовании с кредитором.

Председатель комитета также отметил, что поправки в Гражданский кодекс и закон «Об исполнительном производстве» призваны обеспечить правовую основу для нового инструмента и механизм исполнения обязательств по нему.

Таким образом, после принятия соответствующих изменений товарное свидетельство получит статус юридически защищенного инструмента, а неисполнение обязательств по нему сможет повлечь предусмотренные законодательством процедуры.

Рзаев выразил поддержку законопроекту и сообщил, что его коллеги также положительно оценивают предложенный механизм.