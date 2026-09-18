Россия направила 3 сентября японской стороне в Москве и Токио ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon («Тифон»), предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошёл на данный шаг, несмотря на имевшие место неоднократные демарши с российской стороны с разъяснением наших озабоченностей по поводу возникших угроз национальной безопасности, региональному миру и стабильности из-за появления на японском архипелаге данного вида вооружений», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В документе подчеркнута «недопустимость передового развертывания Японией на своей территории под каким бы то ни было предлогом вышеуказанных установок вне зависимости от продолжительности и способов их размещения».
«Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», — отметила Захарова.