Турция призвала Совет Безопасности ООН положить конец израильской оккупации сирийских территорий.

Выступая на заседании Совбеза ООН, постпред Турции Ахмет Йылдыз назвал провокацией визиты израильских официальных лиц на территории Сирии, которые находятся под контролем Израиля.

«Мы осуждаем удары Израиля по объектам инфраструктуры Сирии, что является нарушением ее территориальной целостности и суверенитета», – заявил Йылдыз.

По его словам, международное сообщество и Совет Безопасности ООН должны использовать все имеющиеся средства, чтобы положить конец израильской агрессии и оккупации сирийской территории.

Ранее постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил, что действия Турции в Сирии напоминают модель, применявшуюся Ираном.