Азербайджанские неправительственные организации выступили с заявлением в связи с кампанией, начавшейся в Армении после визита представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в освобожденные от оккупации территории страны.

Представители гражданского общества Азербайджана заявили, что решительно осуждают реакцию различных кругов Армении на поездку дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур.

Авторы заявления назвали эту реакцию посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, вмешательством во внутренние дела страны и попыткой ирредентизма. По их утверждению, подобные действия наносят ущерб мирной повестке между Азербайджаном и Арменией и нормализации отношений между двумя странами.

В заявлении также затронут вопрос историко-культурного наследия Карабаха. Представители НПО выступили против политики отрицания истории и культурного наследия азербайджанского народа, включая наследие Кавказской Албании.

Авторы заявления подвергли критике обсуждение армянского происхождения монастыря Гянджасар и поставили под сомнение право армянских научных учреждений определять происхождение памятников, расположенных на территории Азербайджана.

Кроме того, представители гражданского общества заявили, что не забыли о разрушении и изменении культурного и религиозного наследия азербайджанцев на территории Армении.

В заявлении содержится призыв к правительству Армении, если оно действительно привержено мирной повестке с Азербайджаном, прекратить враждебную риторику и привлечь к ответственности лиц и организации, которые, по утверждению авторов, продолжают пропагандировать ирредентистские идеи в отношении Азербайджана.

Представители азербайджанского гражданского общества заявили об уверенности в том, что государство будет решительно пресекать действия, направленные против Азербайджана.