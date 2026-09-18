Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет готово отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года — сроку, установленного для достижения этой цели Европейским союзом.

Об этом заявил в интервью интернет-изданию Telex венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань.

По его словам, венгерские власти ведут активные переговоры с соседними странами, в том числе с Румынией, а также с компаниями, поставляющими на европейский рынок сжиженный природный газ (СПГ).

Министр отметил, что необходимая инфраструктура для диверсификации поставок уже существует, включая трансграничные газопроводы.

«Поставки газа в Венгрию к октябрю следующего года гарантированы благодаря развитой инфраструктуре импортных маршрутов и наличию различных источников. Если ситуация будет развиваться в соответствии с текущими ожиданиями, потребности Венгрии в газе могут и будут покрываться за счет других источников», — сказал Капитань.

При этом министр подчеркнул, что окончательное развитие ситуации пока предсказать сложно и необходимость полного отказа от российского газа еще предстоит оценить.