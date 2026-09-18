Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с «Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026».

В обращении говорится, что в целях предотвращения транспортных заторов в столице в связи с проведением в Баку «Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026» граждан, прибывающих в столицу 24–26 сентября из сёл и посёлков, расположенных в окрестностях Баку, а также из других городов и районов республики, просят отдавать предпочтение общественному транспорту.

Жителей столицы просят в период проведения гонки как можно реже пользоваться личными автомобилями, прибывать в центральную часть города исключительно на общественном транспорте, а также вообще не выезжать на дороги на транспортных средствах с длительным сроком эксплуатации и техническими неисправностями.