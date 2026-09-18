В Баку на одном из участков проспекта Зии Буниятова на один час продлили время действия автобусной полосы в вечерние часы.

Как сообщили в соответствующих структурах, изменение введено для обеспечения движения автобусов по графику и предотвращения задержек.

Речь идет об участке проспекта Зии Буниятова от пересечения с проспектом Ататюрка до пересечения с проспектом Азадлыг в направлении станции метро «20 Января».

В связи с изменением на данном участке обновлен дорожный знак, указывающий время действия специальной полосы для движения автобусов.

Если ранее автобусная полоса действовала в вечерние часы с 17:00 до 20:00, то теперь этот период продлен до 21:00.

Водителей призвали учитывать изменение и соблюдать требования дорожных знаков.