США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T для комплексов Patriot, ранее поставленных Германии, на сумму $29,6 млн. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента США, направленном в Конгресс.

Речь идет о ракетах, которые ранее получила Германия. Их передача Украине требует согласия Вашингтона, поскольку условия поставок американского вооружения запрещают передавать его третьим странам без разрешения США.

«Данная передача соответствует целям США в области оказания помощи в сфере безопасности. Правительство Соединенных Штатов готово дать разрешение на данную передачу с учетом соображений политического, военного и экономического характера, а также вопросов прав человека и контроля над вооружениями», – говорится в документе.

В Госдепартаменте отметили, что Украина стремится получить эти ракеты для укрепления возможностей своей противовоздушной обороны и уже располагает боеприпасами такого типа.

Поставка может состояться после истечения срока уведомления Конгресса. Документ был направлен законодателям 14 августа, а стандартный срок для рассмотрения таких уведомлений составляет 15 дней, если Конгресс не выступит против сделки.