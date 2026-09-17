Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия в третий раз за неделю нанесла удар вблизи пункта пропуска на границе с Польшей в Ягодине. Об этом он написал в X.

Он назвал произошедшее продолжением эскалации со стороны Москвы.

«Мы должны обеспечить, чтобы цена этого для России росла с каждым днем. Каждый новый акт российского террора должен лишать Россию средств для продолжения агрессии и предоставлять Украине больше возможностей для самообороны», – написал Сибига.

По его словам, ответом на действия России должны стать усиление противовоздушной обороны Украины, ужесточение санкций и усиление давления на российскую военную машину.

«Россия должна осознать, что эскалация не вызывает колебаний. Она влечет за собой последствия», – указал украинский министр.