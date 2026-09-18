Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске нового формата сотрудничества стран Карпатского региона — «Карпатской восьмерки».

По его словам, первый саммит нового формата проходит сегодня в украинских Карпатах. В него входят Украина и ее европейские соседи — Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия.

Зеленский отметил, что новый формат направлен на укрепление сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, логистики, трансграничного экономического взаимодействия и поддержки местных общин.

По его словам, в рамках «Карпатской восьмерки» также предполагается взаимодействие с Европейским союзом.

