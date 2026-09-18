Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к водителям автотранспортных средств с призывом незамедлительно уступать дорогу пожарным и спасательным автомобилям, направляющимся к месту чрезвычайного происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве отметили, что с завершением летнего сезона отдыха и началом нового учебного года на городских дорогах наблюдается повышенная загруженность.
«Такая ситуация создает трудности для движения по дорогам специальной техники, спешащей к месту чрезвычайного происшествия, в том числе пожарных и спасательных автомобилей, и их своевременного прибытия на место происшествия», — говорится в обращении.
Особенно отмечается, что некоторые водители не уступают дорогу пожарным и спасательным автомобилям, направляющимся к месту происшествия. В результате это препятствует своевременному прибытию техники на место пожара, аварии или другого происшествия, оперативному устранению его последствий и минимизации возможного ущерба.
В связи с этим МЧС призывает водителей на дорогах незамедлительно уступать дорогу оперативному транспорту — пожарным и спасательным автомобилям.
В ведомстве также напомнили, что водители, не уступающие дорогу пожарным и спасательным автомобилям, несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством. Кроме того, создавая препятствия для своевременного прибытия спасателей к месту пожара, аварии или другого чрезвычайного происшествия, они затрудняют предотвращение последствий происшествия и, прежде всего, спасение человеческих жизней, что также возлагает на них моральную ответственность.
«Не будем забывать, что никто не застрахован от чрезвычайного происшествия», — подчеркнули в МЧС.