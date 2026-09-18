Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к водителям автотранспортных средств с призывом незамедлительно уступать дорогу пожарным и спасательным автомобилям, направляющимся к месту чрезвычайного происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что с завершением летнего сезона отдыха и началом нового учебного года на городских дорогах наблюдается повышенная загруженность.

«Такая ситуация создает трудности для движения по дорогам специальной техники, спешащей к месту чрезвычайного происшествия, в том числе пожарных и спасательных автомобилей, и их своевременного прибытия на место происшествия», — говорится в обращении.

Особенно отмечается, что некоторые водители не уступают дорогу пожарным и спасательным автомобилям, направляющимся к месту происшествия. В результате это препятствует своевременному прибытию техники на место пожара, аварии или другого происшествия, оперативному устранению его последствий и минимизации возможного ущерба.

В связи с этим МЧС призывает водителей на дорогах незамедлительно уступать дорогу оперативному транспорту — пожарным и спасательным автомобилям.

В ведомстве также напомнили, что водители, не уступающие дорогу пожарным и спасательным автомобилям, несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством. Кроме того, создавая препятствия для своевременного прибытия спасателей к месту пожара, аварии или другого чрезвычайного происшествия, они затрудняют предотвращение последствий происшествия и, прежде всего, спасение человеческих жизней, что также возлагает на них моральную ответственность.