Китай попросил Иран использовать свое влияние на йеменских хуситов, чтобы сдержать их военную активность после обращения Саудовской Аравии к Пекину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех иранских источников.

По данным агентства, Эр-Рияд обратился к Китаю после продвижения хуситов вдоль Красного моря и в районе Баб-эль-Мандебского пролива, которое создало угрозу для судоходства и экспорта саудовской нефти.

После этого Пекин попросил Тегеран повлиять на хуситов и не допустить распространения конфликта на энергетические маршруты, имеющие важное значение для Китая, сообщили источники Reuters.

Китайские представители при этом не выдвигали Ирану прямых угроз и не упоминали о возможном экономическом давлении в случае, если Тегеран не сможет повлиять на хуситов. Источники также не уточнили, каким образом было передано это послание и произошло ли это во время визита в Китай министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи 16 сентября.

В Тегеране в ответ заявили, что стабильность и мир в регионе зависят от прекращения американо-израильской войны с Ираном, добавили собеседники агентства.

В МИД Китая заявили Reuters, что Пекин не хочет дальнейшего распространения региональной напряженности на Йемен и Красное море. В ведомстве подчеркнули, что эскалация не отвечает интересам сторон, и призвали решать конфликт дипломатическим путем.

Источники Reuters отмечают, что пока неясно, отреагирует ли Тегеран на обеспокоенность Пекина. Они подчеркнули, что отношения с Китаем имеют для Ирана важное экономическое и стратегическое значение на фоне войны с США: Пекин остается одним из немногих партнеров, способных обеспечить инвестиции, необходимые для поддержки иранской нефтяной промышленности и смягчения экономического давления.