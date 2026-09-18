Азербайджан и Великобритания обсудили взаимное сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования, текущие приоритеты и перспективные проекты в этой области.

Об этом говорилось на встрече первого заместителя председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Шамиля Рзаева с новоназначенным послом Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Дунканом Норманом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о существующем сотрудничестве и дальнейших направлениях взаимодействия в сфере разминирования.

Было подчеркнуто, что устранение минной угрозы имеет значение не только с точки зрения безопасности, но и для обеспечения устойчивого мира и социально-экономического развития региона, создания безопасных условий для проживания населения и поддержки процесса его возвращения и расселения.